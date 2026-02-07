Chi era veramente Jeffrey Epstein e come siamo arrivati ai Files? La storia i documenti il caos social e le teorie del complotto

Jeffrey Epstein era un uomo che ha suscitato molte domande e poche risposte certe. La sua storia, fatta di documenti secretati e teorie del complotto, torna alla ribalta con l’uscita di nuovi file che svelano dettagli inquietanti. Chi era davvero Epstein? Come si è arrivati a scoprire i file nascosti? Sono domande che ancora senza risposta, mentre il caos sui social continua a alimentare sospetti e supposizioni.

“Manipolatore, ambizioso, magnetico, il diavolo”. Sono tanti gli appellativi usati per definire Jeffrey Epstein da chi lo ha conosciuto e oggi si pente di averlo frequentato. Ma chi era veramente quello che i media chiamano il “faccendiere pedofilo”, colui che sta facendo tremare i potenti della terra? Nato da una famiglia di immigrati ebrei di Brooklyn, New York, il 20 gennaio del 1953, da professore di fisica senza laurea Epstein diventa prima broker, poi dagli anni ’80, un consulente finanziario in grado di tessere una tela fatta di agganci potentissimi con il mondo della politica, dell’università, della finanza, delle banche, con i miliardari globali, il jet set e le famiglie reali europee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

