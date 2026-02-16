Rita De Crescenzo si commuove per il figlio, che ha subito un'aggressione nel centro di Napoli. La donna si è ritrovata a piangere davanti ai passanti, mentre il ragazzo viene soccorso dai medici. La vicenda si è svolta in una zona molto frequentata, dove testimoni hanno assistito alla scena di tensione e paura.

Un nuovo episodio di violenza ha scosso le strade del capoluogo campano nel tardo pomeriggio di oggi, coinvolgendo un giovanissimo volto noto alle cronache locali e ai frequentatori delle piattaforme digitali. La vittima, appena maggiorenne, è stata raggiunta da un fendente all’arto inferiore mentre si trovava in una zona centrale della città. L’aggressione ha fatto scattare immediatamente i protocolli di emergenza, portando al trasporto del ragazzo presso il presidio ospedaliero più vicino per ricevere le cure necessarie. Nonostante lo spavento e la dinamica dell’evento, le prime valutazioni dei sanitari hanno permesso di tirare un sospiro di sollievo riguardo la stabilità del quadro clinico complessivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rita De Crescenzo, lacrime per il figlio: cosa gli è successo. Drammatico

Rita De Crescenzo ha annunciato che suo figlio di 18 anni è stato accoltellato a Napoli, un episodio che ha portato al ricovero nel reparto di chirurgia dell’Ospedale dei Pellegrini.

Nel pomeriggio di oggi, nel cuore di Napoli, un ragazzo di 18 anni, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, è stato ferito con un coltello.

Rita de crescenzo ama i figli

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.