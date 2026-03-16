Investita da un' auto grave bambina piccola

Una bambina di cinque anni è stata investita da un'auto ieri mattina in via Braga, nella frazione di Tavola a Prato. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove si trova in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 15 marzo. Nessuna altra persona è coinvolta nell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe sfuggita al controllo della madre attraversando improvvisamente la strada mentre sopraggiungeva una grossa auto che viaggiava in direzione Tavola. L'automobilista non sarebbe riuscito a evitare l'impatto. Subito è scattato l'allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'elisoccorso regionale del Pegaso, oltre alla polizia locale per i rilievi e per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. La bambina è stata stabilizzata sul luogo dell'incidente e trasportata in codice rosso con l'elicottero all'ospedale fiorentino di Careggi, per poi essere trasferita all'ospedale pediatrico Meyer. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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