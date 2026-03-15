Bambina di 5 anni investita a Prato da un' auto è grave | sarebbe sfuggita al controllo della madre

Una bambina di cinque anni è stata investita da un’auto a Prato e si trova in condizioni gravi. Secondo quanto riferito, la bambina sarebbe sfuggita al controllo della madre poco prima dell’incidente. È stata trasportata al Meyer di Firenze, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Una bambina di cinque anni si trova ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata travolta da un’auto a Prato. La piccola si troverebbe in condizioni gravi nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata investita dopo essere uscita per strada trovando la porta di casa aperta, forse per una distrazione della madre. L’incidente a Prato L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di domenica 15 marzo, nella frazione di Tavola a sud di Prato, in via Giulio Braga. Stando a quanto ricostruito finora sull’accaduto, la bambina di origini cinesi sarebbe sfuggita alla custodia della madre e sarebbe uscita di casa dopo aver trovato la porta aperta. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bambina di 5 anni investita a Prato da un'auto, è grave: sarebbe sfuggita al controllo della madre Articoli correlati Prato, bimba di 3 anni morta investita da un'auto. «Attraversando è sfuggita al controllo della madre»Una bambina di circa 3 anni è morta stasera dopo esser stata investita da un'auto in provincia di Prato, lungo la strada regionale 325, in località... Prato, bimba di 3 anni morta investita da un'auto. «È sfuggita al controllo della madre vicino casa»Una bambina di circa 3 anni è morta stasera dopo esser stata investita da un'auto in provincia di Prato, lungo la strada regionale 325, in località... News - Prato, bimba di 5 anni investita a Tavola. Una tragedia sfiorata che ci obbliga a… 15/3/2026 Tutti gli aggiornamenti su Bambina di 5 anni investita a Prato da... Temi più discussi: Cosa fare (anche gratis) con i bambini a Milano a marzo 2026; Libano, 83 bambini uccisi e 254 feriti negli ultimi 7 giorni; Tenta di rapire una bambina in braccio alla mamma, poi si siede ai tavolini del bar; Hiv trasmesso alla figlia e non curato: genitori rinviati a giudizio per maltrattamenti. Bimba di cinque anni investita sulle strisce, la piccola era sfuggita al controllo della madre: ricoverata in ospedaleUna bambina di 5 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per le ferite riportate in un ... msn.com Investita da un'auto a Prato, grave bambina di 5 anniUna bambina di cinque anni è ricoverata in rianimazione al pediatrico Meyer di Firenze, in prognosi riservata, dopo essere stata investita da un'auto a Prato. (ANSA) ... ansa.it Prato, bambina di 5 anni investita da un'auto: è grave #prato x.com Una bambina di 12 anni sta usando il computer della madre e trova una cartella. Dentro ci sono delle foto. Le foto sono le sue. È n*da, e le hanno scattate quando era più piccola. Ci sono anche foto dei cuginetti, quelli di 5 e 8 anni che i parenti lasciavano alla facebook