Investita da un' auto morta bambina di 3 anni a Vernio
Una bambina di 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto mentre tornava con la madre dalla Festa della Polenta, tradizione lunga decenni a Vernio. L'incidente si è verificato in una strada frequentata dai pedoni durante il pomeriggio di domenica. La piccola stava attraversando insieme alla madre quando è stata colpita. I soccorritori hanno tentato di salvarla, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi. La famiglia è sotto shock per la tragedia.
Una bimba di 3 anni è morta ieri pomeriggio, domenica 22 febbraio, investita in pieno da un'auto mentre stava tornando insieme alla madre dalla “Festa della Polenta”, seguendo una tradizione che a Vernio va avanti da secoli. Secondo una dinamica ancora da accertare, l'automobile l'avrebbe investita sulla SR325. E per lei, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. La comunità verniatta è in lutto a seguito della tragedia. Un episodio dai contorni ancora incerti, sulla quale stanno cercando di far luce i carabinieri per arrivare a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Vernio: muore bimba di 3 anni investita da un’autoUna bambina di 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto a Vernio, causando grande dolore in paese.
Mercatale di Vernio, bambina di 3 anni muore investita sotto casa: il corpo sbalzato per metriUna bambina di tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto lungo la strada regionale 325 a Mercatale di Vernio.
