Investita da un' auto morta bambina di 3 anni a Vernio

Una bambina di 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto mentre tornava con la madre dalla Festa della Polenta, tradizione lunga decenni a Vernio. L'incidente si è verificato in una strada frequentata dai pedoni durante il pomeriggio di domenica. La piccola stava attraversando insieme alla madre quando è stata colpita. I soccorritori hanno tentato di salvarla, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi. La famiglia è sotto shock per la tragedia.