Interruzione della fornitura di energia elettrica | giovedì 19 marzo chiuso l’asilo nido comunale Il Matto

Giovedì 19 marzo l’asilo nido comunale Il Matto resterà chiuso a causa di un’interruzione programmata della fornitura di energia elettrica. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha informato genitori e staff in anticipo. La sospensione dell’attività interesserà esclusivamente quella giornata, senza influire sui servizi nei giorni successivi.

Arezzo, 16 marzo 2026 – . A seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica che interesserà la località Il Matto nella giornata di giovedì 19 marzo dalle ore 8:00 alle ore 15:30, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento, per la stessa giornata di giovedì 19 è stata disposta con ordinanza del Sindaco la chiusura dell’asilo nido comunale “Il Matto”.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Interruzione della fornitura di energia elettrica: giovedì 19 marzo chiuso l’asilo nido comunale Il Matto Articoli correlati Interruzione fornitura elettrica: nido, asilo e scuola chiusiA seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica per la giornata di martedì 20 gennaio dalle ore 8:30 alle... Interruzione della fornitura di energia elettrica: lunedì 16 marzo chiusa la scuola dell'infanzia di AntriaArezzo, 14 marzo 2026 – Interruzione della fornitura di energia elettrica: lunedì 16 marzo chiusa la scuola dell'infanzia di Antria. Tutti gli aggiornamenti su Interruzione della Temi più discussi: Interruzione della fornitura di energia elettrica: lunedì 16 marzo chiusa la scuola dell'infanzia di Antria; Interruzione della fornitura idrica il 16 marzo; Chiuso venerdì 6 marzo 2026 il complesso scolastico dell'Istituto N.S. della Mercede; Lavori alla rete, c'è l'interruzione programmata della fornitura di energia elettrica. Interruzione della fornitura di energia elettrica: lunedì 16 marzo chiusa la scuola dell'infanzia di AntriaLa decisione a seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica che interesserà la zona di Antria ... msn.com Catanzaro, interruzione fornitura idrica in alcune zone, ecco doveInterruzione della fornitura idrica a Catanzaro a causa di una rottura sulla condotta che alimenta il serbatoio Catanzaro Sala ... quotidianodelsud.it Altra problema è l'interruzione della strada provinciale 14, che perdura tuttora. Attiva una strada alternativa, che però è molto stretta - facebook.com facebook