Interruzione fornitura elettrica | nido asilo e scuola chiusi

L'interruzione dell'energia elettrica prevista per martedì 20 gennaio, dalle 8:30 alle 15:00, interesserà nidi, asili e scuole. La mancanza di energia potrebbe influire sulle attività quotidiane e sul funzionamento degli ambienti educativi. Si raccomanda di adottare le opportune precauzioni e di pianificare di conseguenza le attività durante questa fascia oraria.

A seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica per la giornata di martedì 20 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 15:00, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento dell'immobile di via Pier Luigi da Palestrina, per la stessa giornata di martedì 20 è stata disposta con ordinanza del Sindaco la chiusura del nido “Il Bastione” della scuola dell'infanzia "Bastione" e della primaria “Bruni”, tutte con sede nello stesso immobile. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

