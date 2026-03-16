Inter stop per Mkhitaryan | salta la Fiorentina L' esito degli esami

Il centrocampista dell’Inter ha subito un infortunio e salterà la partita contro la Fiorentina. Gli esami a cui si è sottoposto hanno confermato il problema fisico. Il giocatore cerca di recuperare in vista della prossima sfida e non sarà disponibile per questa. La squadra dovrà quindi fare a meno di lui nella gara in programma.

Uscito malconcio al termine di Inter-Atalanta, Henrikh Mkhitaryan si è quest’oggi sottoposto ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Come riporta l’Inter tramite nota ufficiale, "gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra". Per il centrocampista si tratta del secondo stop stagionale, dopo il risentimento muscolare al semitendinoso accusato nella gara col Napoli, risalente allo scorso 25 ottobre. L’ex Roma, che sarà rivalutato nei prossimi giorni, sarà sicuramente out per la sfida di domenica che i nerazzurri giocheranno al Franchi contro la Fiorentina e proverà a rientrare a inizio aprile, al termine della sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, stop per Mkhitaryan: salta la Fiorentina. L'esito degli esami Articoli correlati Infortunio Mkhitaryan, UFFICIALE l’esito degli esami: tegola per Chivu in vista della Fiorentinadi Redazione Inter News 24Infortunio Mkhitaryan, tegola per l’Inter: risentimento per l’armeno che salterà la trasferta di Firenze e non solo. Infortunio Mkhitaryan in Inter-Atalanta: l’esito UFFICIALE degli esamiMkhitaryan ha accusato un problema muscolare nel match contro l’Atalanta di sabato scorso. Contenuti e approfondimenti su Inter stop per Mkhitaryan salta la... Temi più discussi: ULTIM’ORA – Inter, si ferma Mkhitaryan: stop contro l’Atalanta! Per Lautaro e Calhanoglu…; Inter, le ultime verso il Milan: c'è Mkhitaryan, dubbio Thuram. Lautaro in panchina a tifare; Inter-Atalanta 1-1 a San Siro; Inter, problema muscolare per Mkhitaryan: Firenze a rischio, come sta e cosa filtra sui tempi di recupero. Inter, stop per Mkhitaryan: salta la Fiorentina. L'esito degli esamiInfortunio per il centrocampista nerazzurro, che proverà a rientrare per la sfida contro la sua ex Roma, dopo la sosta per le nazionali ... msn.com Inter, infortunio Mkhitaryan: l'esito degli esamiL'1-1 contro l'Atalanta porta con sé anche l'ansia per quanto riguarda l'infortunio di Mkhitaryan. L'armeno si è fermato nel corso del match con la Dea accusando un fastidio muscolare. Nella mattinata ... fantacalcio.it L' #Inter perde anche #Mkhitaryan per una noia muscolare: il comunicato ufficiale e quando potrà tornare dopo la sosta x.com PEGGIO DI UNA SQUALIFICA BASTONI: Mazzata UFFICIALE Inter! - facebook.com facebook