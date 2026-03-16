Durante la partita tra Inter e Atalanta di sabato, l’armeno ha subito un infortunio muscolare. Dopo gli esami ufficiali, è stato confermato che ha riportato un problema di natura muscolare. L’incidente si è verificato nel corso del match, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze immediate per il giocatore. La notizia è stata comunicata attraverso le fonti ufficiali della società.

Mkhitaryan ha accusato un problema muscolare nel match contro l’Atalanta di sabato scorso. L’armeno è entrato nel secondo tempo al posto di Sucic, disputando una buona partita: ha servito a Thuram l’assist del possibile due a zero, ma il francese si è fatto ipnotizzare da Carnesecchi. Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Mkhitaryan in Inter-Atalanta: l’esito UFFICIALE degli esami

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