Udinese Inter l’analisi dell’ex arbitro Calvarese sugli errori di Di Bello

Da internews24.com 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex arbitro Calvarese analizza gli errori commessi dall’arbitro Di Bello durante la partita tra Udinese e Inter. In questa riflessione vengono esaminati gli episodi contestati, evidenziando le decisioni prese e le possibili alternative. L’obiettivo è offrire un’analisi obiettiva e dettagliata, contribuendo a comprendere meglio le valutazioni arbitrali in un match di alta rilevanza.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. La sfida tra  Udinese  e  Inter  ha lasciato dietro di sé diversi spunti di riflessione, non solo per il gioco espresso in campo ma anche per la direzione arbitrale. Sulle colonne di  Tuttosport, l’ex fischietto  Gianpaolo Calvarese  ha analizzato la prestazione di  Marco Di Bello, sottolineando come, nonostante alcune imprecisioni tecniche nella ripresa, l’arbitro stia proseguendo nel suo percorso di risalita dopo annate complesse. Un primo tempo di gestione, una ripresa caotica. 🔗 Leggi su Internews24.com

udinese inter l8217analisi dell8217ex arbitro calvarese sugli errori di di bello

© Internews24.com - Udinese Inter, l’analisi dell’ex arbitro Calvarese sugli errori di Di Bello

Leggi anche: Moviola Inter Como, Calvarese bacchetta Di Bello su Tuttosport. Ecco l’analisi completa

Leggi anche: Rigore Napoli Inter, Calvarese giudica così: «Rocchi si era preso un rischio… Il contatto non è falloso, ecco chi sbaglia in questo episodio». L’analisi dell’ex arbitro!

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.