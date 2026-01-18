Udinese Inter l’analisi dell’ex arbitro Calvarese sugli errori di Di Bello

L’ex arbitro Calvarese analizza gli errori commessi dall’arbitro Di Bello durante la partita tra Udinese e Inter. In questa riflessione vengono esaminati gli episodi contestati, evidenziando le decisioni prese e le possibili alternative. L’obiettivo è offrire un’analisi obiettiva e dettagliata, contribuendo a comprendere meglio le valutazioni arbitrali in un match di alta rilevanza.

