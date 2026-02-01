L' Inter domina anche a Cremona | gol di Lautaro e Zielinski Fuga scudetto | + 8 sul Milan

L’Inter vince anche a Cremona e mantiene salda la sua corsa scudetto. I nerazzurri battono la Cremonese 2-0, con i gol di Lautaro Martinez al 16’ e Zielinski al 31’ del primo tempo. La squadra di Inzaghi continua la sua striscia positiva e ora ha otto punti di vantaggio sul Milan in classifica. La Cremonese fatica a trovare spazi e si arrende davanti alla solidità dell’Inter, che non ha lasciato molte chance ai padroni di casa.

Cremonese-Inter 0-2 RETI: 16' pt Lautaro Martinez, 31' pt Zielinski. CREMONESE (3-5-2): Audero 5; Ceccherini 5.5 (22' st Faye 6), Baschirotto 5.5, Folino 6; Terracciano 6, Zerbin 6, Grassi 5.5 (30' st Floriani Mussolini 6), Maleh 5.5 (50' st Johnsen sv), Pezzella 5.5; Bonazzoli 5.5 (22' st Djuric 6.5), Vardy 5.5. In panchina: Nava, Silvestri, Bianchetti. Allenatore: Nicola 6. INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6.5; Luis Henrique 6.5 (15' st Darmian 6), Frattesi 6 (15' st Mkhitaryan 6), Zielinski 7, Sucic 6.5 (37' st Diouf sv), Dimarco 7; Esposito 6 (15' st Thuram 6), Lautaro Martinez 7 (29' st Bonny 6).

