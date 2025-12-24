Inter il futuro di Calhanoglu è un rebus | ritorno in Turchia in estate?

La vigilia di Natale incombe e per l’Inter non c’è tempo di fermarsi, di adagiarsi sugli allori. La sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna ha lasciato qualche strascico nella rosa nerazzurra, desiderosa di ripartire da zero a partire da questo weekend. L’obiettivo è quello di mettere in cascina 3 punti, in modo tale da rimanere davanti a tutte in classifica. La prossima gara è quella con l’Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. Un duello da non sbagliare, seppur il cliente sia ostico e rivitalizzato dalla cura Raffaele Palladino. In casa meneghina, però, ci sarebbe da fare i conti anche con le prossime sessioni di calciomercato, più nello specifico quella estiva. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

