Durante la partita tra Inter e Atalanta, Maurizio Pistocchi ha commentato alcuni episodi controversi, tra cui il gol di Krstovic, che ha definito irregolare, e il rigore non concesso su Frattesi, che ha descritto come grottesco. Si è inoltre fatto riferimento all’intervento del VAR su queste azioni. Le sue osservazioni si sono concentrate sui momenti più discussi del match.

Inter News 24 Inter Atalanta, Maurizio Pistocchi commenta così gli episodi più discussi del match: dal gol di Krstovic al fallo non fischiato su Frattesi. Il pareggio per 1-1 tra Inter e Atalanta continua a trascinare con sé una scia di polemiche arbitrali senza sosta. Al centro della bufera è finito l’operato del direttore di gara Manganiello e, soprattutto, quello del VAR, rei di aver condizionato il risultato finale con valutazioni ritenute insufficienti. Attraverso il suo profilo X, il giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso un giudizio durissimo, definendo « irregolare la rete dei bergamaschi, addirittura grottesco il rigore non concesso su Frattesi ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, anche Pistocchi commenta il gol di Krstovic: «Irregolare, poi grottesco il rigore non concesso su Frattesi. Al VAR…»

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