Una cosa del genere non si era mai vista | che spettacolo l' aurora boreale sul Presena

L’aurora boreale sul Presena rappresenta un evento raro e suggestivo, catturato in modo eccezionale dalle webcam posizionate a 3000 metri di quota. Uno spettacolo naturale che, purtroppo, si verifica con poca frequenza, offrendo uno scorcio di rara bellezza che affascina gli appassionati di natura e fotografia. Un’occasione unica per ammirare questa meraviglia del cielo, visibile in modo straordinario in questa particolare località alpina.

Forse solo un pittore sarebbe riuscito a dare vita a uno spettacolo così mozzafiato come quello dell’aurora boreale ripresa dalle webcam posizionate su Presena 3000. Le immagini sono letteralmente sensazionali: il cielo di un rosa acceso, quasi infuocato, che si rispecchia su uno dei ghiacciai.🔗 Leggi su Trentotoday.it

