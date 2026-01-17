Udinese-Inter 0-1 Lautaro sempre più capitano | Chivu mantiene la vetta

Nel match tra Udinese e Inter, terminato con il risultato di 0-1, la squadra nerazzurra conquista tre punti importanti. Lautaro Martinez, autore del gol nel primo tempo, si conferma sempre più come capitano e punto di riferimento del team. Con questa vittoria, l’Inter mantiene la vetta della classifica, consolidando la propria posizione in campionato e rafforzando le proprie ambizioni stagionali.

Termina con il risultato di 0-1 il match tra Udinese e Inter: la squadra di Cristian Chivu sblocca il risultato nel primo tempo con Lautaro Martinez e allunga sulle inseguitrici. Buona prestazione anche da parte dei padroni di casa soprattutto nel secondo tempo di gioco. Udinese-Inter, primo tempo. Bel primo tempo alla Dacia Arena, con l’Inter che al 20? è riuscita a sbloccare il risultato grazie ad un gol da vero Toro di Lautaro Martinez, che approfitta del tocco di prima di Pio Esposito per calciare dritto nell’angolino alle spalle di Okoye. Prima di allora però, i nerazzurri sono riusciti a creare diverse azioni pericolose, sia con Dimarco che con Barella e l’attaccante italiano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Udinese-Inter 0-1, Lautaro sempre più capitano: Chivu mantiene la vetta Leggi anche: “Lautaro deve sorridere di più, è un leader. A volte questo gli annebbia i pensieri”: Chivu parla del capitano dell’Inter Leggi anche: Lautaro Inter, il consiglio di Chivu al proprio capitano: «Gli ho detto che deve imparare a sorridere di più! A volte…» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Udinese-Inter, orari e dove vederla in TV; -Inter affidata a Di Bello; Inter, il dominio si traduce in vittoria a Udine: nerazzurri a +6 sul Milan; Udinese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali. Udinese – Inter 0-1 cronaca e highlights: la coppia Lautaro – Esposito regala spettacolo! – VIDEO - Inter cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it

