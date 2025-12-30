Lautaro Inter l’urlo del capitano scuote il campionato | il retroscena sul patto scudetto e Chivu…

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha recentemente attirato l'attenzione con un episodio che ha suscitato discussioni nel campionato. La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena sul presunto patto scudetto e il ruolo di Chivu. In questo articolo, analizziamo i fatti e le implicazioni di questa vicenda, offrendo un approfondimento equilibrato e informativo sulla situazione attuale della squadra e del torneo.

Inter News 24 Lautaro Inter, l’urlo del capitano scuote il campionato: il retroscena sul patto scudetto, e Chivu. Il punto dalla Gazzetta dello Sport. L’acuto di Lautaro Martinez al Gewiss Stadium non è stato solo un gol, ma un segnale di potenza lanciato all’intero campionato. La Gazzetta dello Sport utilizza una metafora operistica per descrivere il momento dei nerazzurri: il capitano argentino è il tenore indiscusso di una compagnia teatrale che, sotto la regia scaltra di Cristian Chivu, ha riconquistato la scena principale. La vittoria di Bergamo, ottenuta contro un’avversaria ostica, conferma che la Beneamata chiude il 2025 e apre il 2026 guardando tutti dall’alto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, l’urlo del capitano scuote il campionato: il retroscena sul patto scudetto, e Chivu… Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Chivu studia l’attacco anti Union SG, svelato il retroscena sul patto con lo spogliatoio dopo la Juve Leggi anche: Chivu Lautaro, il silenzio del tecnico alla vigilia di Pisa Inter è servito a mandare un messaggio al proprio capitano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inter, Lautaro di nuovo devastante: non succedeva da ben 4 anni - Il capitano e bomber dei nerazzurri ha ripetuto un dato lontano ben 4 anni, a conferma del suo super stato di forma. spaziointer.it

Atalanta-Inter 0-1: Lautaro approfitta del regalo, nerazzurri in vetta - 1, grazie alla rete del capitano Lautaro Martinez. mondonapoli.it

Lautaro Martinez, vero incubo dell’Atalanta: i numeri da quando è all’Inter sono impressionanti - Inter, Lautaro Martinez devastante contro l’Atalanta: i dati confermano perché è l’incubo della Dea. calcionews24.com

Lautaro, la scalata alla storia dell’Inter con passione e coraggio: Boninsegna ora è a -5 x.com

I numeri di Lautaro in ogni anno solare da quando è all'Inter Lautaro è uno di quei giocatori che viene sempre messo in discussione. Ogni stagione c’è chi ne misura il valore solo con il confronto diretto con Haaland, Mbappé o Kane, dimenticando che - facebook.com facebook

