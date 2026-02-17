Il lavoro chiude le porte ai giovani | crollo del 16% nelle professioni esposte all’IA Lo studio

Uno studio condotto da Stanford e NBER rivela che l’intelligenza artificiale sta portando a un calo del 16% delle assunzioni di giovani tra i 22 e i 25 anni nel settore tecnologico. La ricerca mostra come molte aziende preferiscano automatizzare i lavori, lasciando meno spazio ai nuovi ingressi tra i più giovani. Nelle grandi aziende, ad esempio, si registra una diminuzione significativa delle opportunità per i neolaureati di entrare nel mercato del lavoro.

