Fertilità boom di integratori | Italia terza in Europa

In Italia si registra un aumento della domanda di integratori per la fertilità, in linea con la crescente attenzione alla salute riproduttiva. Il mercato europeo di questi prodotti si prevede che supererà i 520 milioni di dollari entro il 2035, con una crescita del 108% rispetto a oggi. L’Italia si colloca al terzo posto in Europa per questo settore.

In grande crescita il mercato europeo degli integratori: i numeri e il valore dei nutraceutici. Con una quota di mercato del 15,1%, L’Italia si posiziona sul terzo gradino del podio europeo, alle spalle di Germania e Francia. Secondo il report di Grand View Research, il nostro fatturato complessivo toccherà i 155 milioni di dollari entro il 2030, con un netto +66% rispetto ai 93 milioni del 2023. D’altro canto non c’è da sorprendersi se la quota maggiore del mercato mondiale sia detenuta dall’Europa, che vede in calo costante i suoi tassi di fertilità. Ma l’espansione si registra anche a livello mondiale: entro il 2031 il mercato globale degli integratori per la fertilità supererà i 3 miliardi di dollari di valore, con un incremento del 47% rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

