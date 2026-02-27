Insulti razzisti all’arbitro da un uomo di colore | si tratta del padre di un giocatore

27 feb 2026

Un episodio di insulti razzisti si è verificato sui campi da calcio di livello minore, coinvolgendo un uomo di colore, che si è scoperto essere il padre di un giocatore. L’incidente ha attirato l’attenzione e sollevato interrogativi sulla gestione di comportamenti inappropriati durante le partite, anche in ambienti meno pubblicizzati. La vicenda si è conclusa senza ulteriori conseguenze legali o sanzioni.

Empoli, 27 febbraio 2026 – I campi da calcio ‘minori’ tornano sotto i riflettori per un brutto episodio di offese razziali. Stavolta il fatto è successo al campo sportivo di via Magolo ad Empoli durante la partita di Terza Categoria tra Avane ed Eurocalcio Firenze. Al termine di una partita rocambolesca (l’Avane ha perso 3-4 dopo aver rimontato da 0-2 a 3-2) quanto sostanzialmente tranquilla, infatti, un sostenitore locale, genitore di un tesserato di colore del club empolese, ha iniziato ad inveire contro il direttore di gara, anch’esso di colore fino a rivolgergli “frase avente contenuto di discriminazione razziale” come si legge nel comunicato ufficiale della Figc Firenze in cui si motiva la multa di 500 euro comminata alla società giallonera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

