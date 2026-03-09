Sara Gama nominata Cavaliere della Repubblica da Mattarella

Sara Gama è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica. La decisione è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un riconoscimento ufficiale per il suo contributo. La nomina si inserisce in un momento importante per la sua carriera, distinguendosi dai successi sportivi ottenuti nel corso degli anni. La cerimonia si è svolta in modo formale e ufficiale.

Un altro titolo da mettere in bacheca, dal sapore speciale e con un significato completamente diverso da quelli conquistati durante la sua carriera da calciatrice. Lo scorso 26 febbraio Sara Gama, in occasione di un incontro privato al Quirinale, è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L'onorificenza, che rappresenta il primo grado del più alto ordine cavalleresco nazionale, viene conferita dal Capo dello Stato a cittadini o stranieri che si siano distinti per meriti nel proprio ambito di competenza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Gama (@saragamaita) Un riconoscimento che premia l'impegno che Gama ha profuso, in campo e fuori, per lo sviluppo del calcio femminile.