INPSieme 2026 graduatorie entro il 18 marzo | cosa valutare nella scelta della vacanza studio e l’opzione Experience inMalta al Salini Resort

Entro il 18 marzo saranno pubblicate le graduatorie del bando INPSieme 2026, che determinano le assegnazioni delle vacanze studio per studenti e famiglie. Tra le opzioni disponibili c’è anche l’esperienza in Malta al Salini Resort, scelta che molte famiglie di dipendenti pubblici stanno considerando per le prossime estate. La decisione si basa sulle diverse proposte e sui criteri di valutazione previsti dal bando.

Con la pubblicazione delle graduatorie del bando INPSieme attesa entro il 18 marzo, molte famiglie di dipendenti della Pubblica Amministrazione stanno iniziando a valutare le proposte per l’estate. In questa fase la scelta non riguarda soltanto la destinazione, ma anche l’organizzazione complessiva del soggiorno: qualità della didattica, sicurezza, logistica, tipologia di alloggio e vitto, supervisione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Webinar INPSieme 2026: scopri Malta con inMalta e scegli il pacchetto perfetto per tePer aiutare genitori e ragazzi a orientarsi tra le diverse proposte e per scegliere la soluzione più adatta, inMalta organizza un Webinar di... Estate INPSieme 2026: una grande opportunità di vacanza studio a Malta e borse di studio per i figli di impiegati pubbliciIl bando mette a disposizione decine di migliaia di contributi: per i soggiorni studio all’estero 25.