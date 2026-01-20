Estate INPSieme 2026 | una grande opportunità di vacanza studio a Malta e borse di studio per i figli di impiegati pubblici

È stata pubblicata ufficialmente l’edizione 2026 del Bando Estate INPSieme, che offre opportunità di vacanza studio a Malta e borse di studio per i figli di impiegati pubblici. Questa iniziativa dell’INPS permette ai giovani di partecipare a soggiorni estivi formativi, sia in Italia che all’estero, favorendo l’apprendimento e la crescita personale durante il periodo estivo.

Il bando mette a disposizione decine di migliaia di contributi: per i soggiorni studio all'estero 25.210, pensati per studenti delle scuole superiori, il contributo può arrivare fino a 2.100 €, calcolato in proporzione all'ISEE familiare e ai criteri di graduatoria previsti da INPS. Malta è una delle destinazioni preferite per le vacanze studio estive, grazie alla sua combinazione unica di cultura mediterranea, lingua inglese ufficiale e clima estivo. Lì si possono vivere esperienze formative e divertenti in un contesto sicuro, internazionale e ricco di attività didattiche e ricreative.

