Webinar INPSieme 2026 | scopri Malta con inMalta e scegli il pacchetto perfetto per te

Il bando Estate INPSieme 2026 apre le iscrizioni per migliaia di studenti italiani. L’opportunità permette di partire per Malta con inMalta e vivere un’esperienza all’estero. I partecipanti potranno migliorare l’inglese, fare nuove amicizie e scoprire un paese sicuro e ben organizzato. È un’occasione da non perdere per chi sogna di studiare e divertirsi lontano da casa.

Per aiutare genitori e ragazzi a orientarsi tra le diverse proposte e per scegliere la soluzione più adatta, inMalta organizza un Webinar di Presentazione dedicato ai pacchetti INPSieme 2026 Estero a Malta: Martedì 3 Febbraio alle 20.30. Un appuntamento importante per conoscere da vicino tutte le opportunità disponibili e ricevere risposte chiare e dirette. Scegliere una vacanza studio non significa solo prenotare un viaggio: significa affidare a un’organizzazione seria il benessere, la sicurezza e l’esperienza formativa di proprio figlio. Durante il webinar, il team inMalta presenterà le caratteristiche dei pacchetti INPSieme 2026 e le strutture selezionate a Malta: il campus ed il resort.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

È stata pubblicata ufficialmente l’edizione 2026 del Bando Estate INPSieme, che offre opportunità di vacanza studio a Malta e borse di studio per i figli di impiegati pubblici.

