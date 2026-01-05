Infortunio Neres l’esito degli esami | le condizioni del brasiliano e quanto starà fuori Comunicato ufficiale
Ecco le ultime novità sull’infortunio di Neres: sono stati resi noti gli esiti degli esami medici, che chiariscono le condizioni dell’attaccante brasiliano e il periodo di assenza previsto. Di seguito, il comunicato ufficiale con tutte le informazioni aggiornate.
Infortunio Neres, l’esito ufficiale degli esami: le condizioni dell’attaccante brasiliano e quanto rimarrà fuori. Comunicato ufficiale All’indomani della pesante vittoria ottenuta allo Stadio Olimpico contro la Lazio, in casa Napoli l’attenzione si è spostata interamente dall’euforia per il secondo posto in classifica all’apprensione per le condizioni di uno dei suoi uomini più imprevedibili. David Neres . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Infortunio Gatti: lesione del menisco per il difensore, verrà operato nei prossimi giorni. L’esito ufficiale degli esami al J Medical e quanto starà fuori
Leggi anche: Infortunio Pulisic, altra tegola per Allegri: ufficiali le condizioni dell’attaccante del Milan, l’esito degli esami e quanto dovrà stare fuori
Infortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli - David Neres ha svolto gli esami strumentali dopo l'infortunio che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo tempo di Lazio- tuttonapoli.net
Infortunio Neres: l’esito degli esami e i tempi di recupero - Archiviata l'entusiasmante vittoria in casa della Lazio, il Napoli di Antonio Conte guarda con fiducia alla sfida ... fantamaster.it
SKY - Esami Neres: l'infortunio non sarebbe grave. C'è cauto ottimismo - In attesa dell'esito ufficiale degli esami strumentali, Sky Sport prova ad anticipare il responso dei test clinici. msn.com
#Neres, confermato il trauma distorsivo alla caviglia. L’infortunio di David Neres lo costringerà a restare ai box per diversi giorni. Il #Napoli tornerà in campo mercoledì 7 gennaio, mentre l’esterno brasiliano ha già iniziato l’iter riabilitativo. https://www.ilnapolist - facebook.com facebook
#Napoli, infortunio #Neres: attesa per gli esami #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.