Infortunio Neres l’esito degli esami | le condizioni del brasiliano e quanto starà fuori Comunicato ufficiale

Da calcionews24.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le ultime novità sull’infortunio di Neres: sono stati resi noti gli esiti degli esami medici, che chiariscono le condizioni dell’attaccante brasiliano e il periodo di assenza previsto. Di seguito, il comunicato ufficiale con tutte le informazioni aggiornate.

Infortunio Neres, l’esito ufficiale degli esami: le condizioni dell’attaccante brasiliano e quanto rimarrà fuori. Comunicato ufficiale All’indomani della pesante vittoria ottenuta allo Stadio Olimpico contro la Lazio, in casa Napoli l’attenzione si è spostata interamente dall’euforia per il secondo posto in classifica all’apprensione per le condizioni di uno dei suoi uomini più imprevedibili. David Neres . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio neres l8217esito degli esami le condizioni del brasiliano e quanto star224 fuori comunicato ufficiale

© Calcionews24.com - Infortunio Neres, l’esito degli esami: le condizioni del brasiliano e quanto starà fuori. Comunicato ufficiale

Leggi anche: Infortunio Gatti: lesione del menisco per il difensore, verrà operato nei prossimi giorni. L’esito ufficiale degli esami al J Medical e quanto starà fuori

Leggi anche: Infortunio Pulisic, altra tegola per Allegri: ufficiali le condizioni dell’attaccante del Milan, l’esito degli esami e quanto dovrà stare fuori

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

infortunio neres l8217esito esamiInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli - David Neres ha svolto gli esami strumentali dopo l'infortunio che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo tempo di Lazio- tuttonapoli.net

infortunio neres l8217esito esamiInfortunio Neres: l’esito degli esami e i tempi di recupero - Archiviata l'entusiasmante vittoria in casa della Lazio, il Napoli di Antonio Conte guarda con fiducia alla sfida ... fantamaster.it

infortunio neres l8217esito esamiSKY - Esami Neres: l'infortunio non sarebbe grave. C'è cauto ottimismo - In attesa dell'esito ufficiale degli esami strumentali, Sky Sport prova ad anticipare il responso dei test clinici. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.