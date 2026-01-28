L’Inter ha reso noto l’esito degli esami di Nicolò Barella, che si è infortunato durante l’ultima partita. Il centrocampista deve stare fuori per alcune settimane, ma ancora non sono state comunicate le tempistiche ufficiali. I tifosi aspettano aggiornamenti più dettagliati nel prossimo periodo.

Diego Coppola, niente ritorno in Serie A per il difensore: è fatta per l’addio al Brighton, ecco dove giocherà fino a giugno Calciomercato Cagliari: presentata un’offerta per Raterink. Chi è il nuovo obiettivo dei rossoblù e cosa manca per chiudere l’affare Nesta Elphege Parma: ducali scatenati! È fatta per un altro colpo di mercato, chi è e tutti i dettagli dell’operazione Calciomercato Milan: il Bournemouth ha preso una decisione per Alex Jimenez! Riscatto o no? Ecco cosa succederà in estate Infortunio Camarda: l’attaccante si opera oggi alla spalla destra. Arrivano notizie poco confortanti, ecco quanto dovrà rimanere fuori! Calciomercato Cagliari: presentata un’offerta per Raterink. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Barella, ufficiale l’esito degli esami: il comunicato dell’Inter e le condizioni del centrocampista

Approfondimenti su Barella Infortunio

Ecco le ultime novità sull’infortunio di Neres: sono stati resi noti gli esiti degli esami medici, che chiariscono le condizioni dell’attaccante brasiliano e il periodo di assenza previsto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Barella Infortunio

Argomenti discussi: Infortunio Barella: quando torna e quante partite salta il centrocampista dell’Inter; L'Inter perde i pezzi: Barella non convocato contro il Borussia Dortmund per infortunio; Barella costretto a saltare il Borussia Dortmund; Inter, Barella non parte per Dortmund: affaticamento muscolare per il centrocampista.

Infortunio Barella, ufficiale l’esito degli esami: il comunicato dell’Inter e quanto dovrà rimanere fuori il centrocampista. Le condizioniDopo lo stop forzato che lo ha costretto a saltare la decisiva trasferta di Champions League a Dortmund, in casa Inter è arrivato il momento della verità sulle condizioni di Nicolò Barella. La ... calcionews24.com

Inter, infortunio Barella: l’esito UFFICIALE degli esamiBarella e l'infortunio alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter: ecco l'esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista ... interlive.it

Inter, infortunio Barella: salta il Borussia Dortmund per affaticamento muscolare | Sky Sport x.com

Infortunio Barella, Palmeri: "Secondo me non lo rivediamo in campo prima di..." facebook