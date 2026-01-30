Un nuovo studio mette in evidenza un legame diretto tra il fumo degli incendi boschivi e l’aumento del rischio di ictus. Gli esperti hanno confrontato gli effetti di questo fumo con quelli dello smog urbano, sottolineando come entrambi possano avere conseguenze gravi sulla salute. Finora, gli incendi boschivi sono stati visti principalmente come un problema ambientale, ma ora si scopre che possono influire anche sulla salute delle persone che vivono vicino alle aree interessate. La ricerca invita a prestare più attenzione ai rischi nascosti di questi incendi, anche per chi non si

Abbiamo sempre guardato agli incendi boschivi come a una minaccia per le foreste, le case e la biodiversità. Ma mentre il cambiamento climatico rende queste “tempeste di fuoco” più frequenti e intense, un nuovo inquietante studio mostra che le persone esposte al fumo degli incendi boschivi hanno un rischio maggiore di ictus. I risultati, pubblicati sull’ European Heart Journal, stimano che solo negli Stati Uniti il fumo degli incendi boschivi possa essere responsabile di circa 17mila ictus ogni anno. “È uno studio molto interessante che ci fa pensare anche ai rischi che corriamo nel nostro paese, dove spesso in estate si verificano numerosi incendi che rendono l’aria irrespirabile, ricca di sostanze che possono essere dannose per la nostra salute”, commenta Eugenio Stabile, direttore dell’UOC Cardiologia, dell’Azienda Ospedaliera San Carlo e docente del Dipartimento Scienze della Salute dell’Università della Basilicata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il fumo degli incendi boschivi aumenta il rischio di ictus”. Lo studio e il confronto con lo smog

Approfondimenti su Incendi Boschivi

Un lieve trauma cranico può aumentare il rischio di sviluppare l'Alzheimer in età avanzata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Incendi Boschivi

Argomenti discussi: Australian Open, partite a rischio sospensione per il fumo degli incendi; Così il fumo degli incendi boschivi aumenta il rischio di ictus; Il fumo degli incendi boschivi aumenta il rischio di ictus. Lo studio e il confronto con lo smog; Mappa degli incendi selvaggi: incendio di Havasu, Arizona.

Così il fumo degli incendi boschivi aumenta il rischio di ictusSecondo una ricerca pubblicata sull’European Heart Journal, sarebbero 17mila i casi accertati negli Usa ogni anno ... unionesarda.it

Il fumo degli incendi minaccia l’Australian OpenTennis - Fitta foschia a Melbourne domenica mattina a causa degli incendi nell'entroterra. Preoccupazione per l'imminente ondata di calore ... ubitennis.com

Incendio in via Aquileia, fumo invade il palazzo e scatta l’evacuazione dei residenti Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook