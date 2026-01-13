Salire le scale fa bene al cuore pochi gradini riducono rischio infarto | lo studio

Numerosi studi evidenziano come salire le scale possa contribuire al benessere cardiovascolare. Anche poche rampe quotidiane aiutano a ridurre il rischio di infarto, favorendo un miglioramento della salute generale. Questa semplice attività, facilmente integrabile nella routine quotidiana, rappresenta un modo efficace per prendersi cura del cuore senza bisogno di attrezzature o tempi dedicati.

Rinunciare all'ascensore, più di una volta al giorno, ha un effetto estremamente positivo sulla salute e in particolare sul cuore. Se camminare con regolarità – con 7000-10000 passi 'nel mirino' – è un bonus conclamato, anche salire le scale si rivela un'attività per certi versi paragonabile ad un salvavita.

