Indian Wells Sinner batte Medvedev dopo 2 tie break 7-6 7-6 | primo titolo ATP della stagione vinto da Jannik - VIDEO

A Indian Wells, Jannik Sinner ha vinto il suo primo titolo ATP della stagione battendo Daniil Medvedev in due tie-break, con i punteggi di 7-6 e 7-6. La partita si è conclusa dopo due set molto combattuti, entrambi decisi ai vantaggi. La vittoria rappresenta un risultato importante per il giocatore, che ha superato l’avversario in una sfida intensa e equilibrata.

Per il numero 2 al mondo è un successo particolarmente significativo: Indian Wells era infatti l’unico grande trofeo che ancora mancava nella sua carriera Jannik Sinner trionfa a Indian Wells battendo Daniil Medvedev in 2 set tiratissimi, entrambi decisi al tie-break. L’azzurro si impone 7-6,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Indian Wells, Sinner batte Medvedev dopo 2 tie break, 7-6/7-6: primo titolo ATP della stagione vinto da Jannik - VIDEO Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 7-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: assurda rimonta da 0-4 a 7-4 nel tie-break! Leggi anche: Sinner-Medvedev, finale a Indian Wells: Jannik vince il 1° set al tie break Live 7-6, 1-0 Contenuti e approfondimenti su Indian Wells Temi più discussi: Fonseca a livelli top ma Sinner con due tie break va ai quarti di Indian Wells; Jannik Sinner - Alexander Zverev a Indian Wells 2026 in semifinale: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner batte Medvedev e ritira l'Oscar del cemento: primo titolo nel 2026; Indian Wells, Sinner liquida Tien per 6-1, 6-2 e va in semifinale con Zverev. Fuori Paolini Errani. Sinner trionfa a Indian Wells 2026, Medvedev ko in due setJannik Sinner batte Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells 2026 col punteggio di 7-6(6) 7-6(4) e si aggiudica per la prima volta in carriera il BNP ... lapresse.it Sinner da brividi, batte Medvedev e indica il cuore: i motivi di questo gestoJannik Sinner torna al successo: batte Medvedev nella finale del torneo di Indian Wells e si aggiudica il primo torneo del 2026. Dopo la deludente eliminazione in semifinale in Australia per opera di ... corrieredellosport.it A #IndianWells il giorno delle prime volte. Il primo trionfo di Jannik #Sinner in questo torneo. Il primo successo di un azzurro. E la dedica a #KimiAntonelli per la sua vittoria in #Formula1. x.com Il campione altoatesino Sinner vince il torneo di Indian Wells battendo il russo Medvedev e dedica la vittoria al connazionale, Kimi Antonelli che poche ore prima ha vinto in F1. - facebook.com facebook