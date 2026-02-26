Trasferiti ad altri incarichi i quattro agenti colleghi di Carmelo Cinturrino e indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Rogoredo

Sono stati assegnati a nuovi incarichi quattro agenti della Polizia di Stato coinvolti in un’indagine riguardante un omicidio avvenuto a Rogoredo. La scelta di spostare i colleghi mira a garantire nuove opportunità di approfondimento e a mantenere la neutralità delle attività investigative. Il trasferimento si inserisce in un quadro di rotazione del personale per favorire il regolare svolgimento delle indagini.

Sono stati trasferiti i quattro agenti della Polizia di Stato indagati nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Carmelo Cinturrino, l’assistente capo del Commissariato Mecenate arrestato per l’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo, a Milano. I quattro sono stati trasferiti ad incarichi non operativi in sedi diverse dal Commissariato in cui prestavano servizio. Non è escluso che l’omicidio del pusher possa essere la punta dell’iceberg di una vicenda che si protrae da tempo attorno a un metodo “allarmante” di combattere lo spaccio “non in linea con le regole che... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

