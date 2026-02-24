Il poliziotto Carmelo Cinturrino fermato per omicidio | Ho perso la testa Confessione davanti al gip e nuove accuse dei colleghi

Carmelo Cinturrino, assistente capo di Alì Terme, è stato fermato per l’omicidio di un uomo. Durante l’interrogatorio, ha confessato di aver perso il controllo e di aver agito impulsivamente. I colleghi hanno riferito di aver notato comportamenti sospetti prima del fermo. La polizia sta ancora indagando sui dettagli della vicenda e sulle motivazioni dietro il gesto. La sua confessione ha cambiato le dinamiche dell’inchiesta in corso.

L’assistente capo messinese Carmelo Cinturrino (di Alì Terme), fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, ha ammesso le proprie responsabilità durante l’interrogatorio nel carcere di San Vittore. Nelle stesse ore emergono dai verbali le dichiarazioni di alcuni colleghi che parlano di richieste di droga e denaro nel bosco di Rogoredo. Il giudice dovrà ora decidere sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare. «Quando ho visto che stava morendo, ho perso la testa». Lo ha detto l’assistente capo Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio Mansouri, durante l’interrogatorio davanti al gip Domenico Santoro nel carcere di San Vittore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Rogoredo, Carmelo Cinturrino davanti al gip: «Chiedo scusa, quella sera ho perso la testa». L’altro agente: «È un pazzo»Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia, ha confessato di aver perso la calma quando ha visto il giovane morire, spiegando di aver agito senza reflexi.

Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio di Rogoredo, il poliziotto chiede scusa ai colleghi: "Ho sbagliato"Carmelo Cinturrino, coinvolto nell’incidente a Rogoredo, ha chiesto scusa ai colleghi dopo aver riconosciuto di aver commesso un errore.

Cosa rischia il poliziotto Cinturrino arrestato per l’omicidio volontario di Mansouri a RogoredoFanpage.it ha chiesto all'avvocato Paolo Di Fresco cosa rischia e quali le conseguenze per il poliziotto Cinturrino fermato con l'accusa di omicidio volontario ... fanpage.it

Il poliziotto Cinturrino adesso si pente: Chiedo scusa a tutte le divise, ho tradito la fiducia dei cittadiniIl legale dell’ex agente rinchiuso a San Vittore: Ha ammesso le sue responsabilità, ma quella sera a Rogoredo ha avuto veramente paura. Dopo le parole del vicepremier Salvini arrivano quelle del pre ... ilgiorno.it

Carmelo Cinturrino: "Ho sbagliato, chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa" "Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia". Carmelo Cinturrino, - facebook.com facebook

Il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato con l'accusa di aver ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto dello spaccio di Rogoredo. Le indagini hanno smentito la versione iniziale del poliziotto che aveva detto di aver sparato perc x.com