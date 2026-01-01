Non c’è più la Tari da oggi paghi quanto butti | risparmi sulla bolletta dei rifiuti se fai bene la differenziata

A partire da oggi, a Bologna si passa da Tari a un nuovo sistema di tariffazione basato sulla quantità di rifiuti prodotti. Chi differenzia correttamente può ridurre i costi della bolletta dei rifiuti, pagando in proporzione alla quantità di rifiuti conferiti. Questa modifica mira a incentivare pratiche di raccolta differenziata più efficaci, contribuendo a una gestione più sostenibile e trasparente dei rifiuti urbani.

Bologna, 1 gennaio 2026 - Addio tassa dei rifiuti (Tari), ora c’è il corrispettivo e la possibilità di risparmiare, se si differenzia molto (e bene). Da oggi, 1 gennaio, altri comuni della provincia di Bologna cambiano la bolletta dei rifiuti e passano dalla Tari alla Tariffa corrispettiva puntuale: si tratta di Castel del Rio, Medicina, Castel Guelfo, Fontanelice, Zola Predosa, Sasso Marconi e Borgo Tossignano. La tariffa corrispettiva puntuale è una tariffa che tiene conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito: più si differenzia, meno rifiuti indifferenziati avremo e più si potrà tenere sotto controllo la spesa: perché sulla bolletta peserà, appunto, solo l’indifferenziato conferito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

