Tari 2025 costo medio a Benevento in leggera salita | Campania tra le più care d’Italia
La tassa sui rifiuti a Benevento per il 2025 è leggermente aumentata rispetto allo scorso anno. Il costo medio si mantiene tra i più alti in regione, confermando il trend di spese più elevate rispetto ad altre città italiane. Napoli, invece, si piazza tra i primi dieci capoluoghi con le tariffe più alte, dimostrando come la questione dei rifiuti continui a pesare sulle tasche dei cittadini del Sud.
Tempo di lettura: < 1 minuto La città di Napoli è tra i primi dieci capoluoghi di provincia dove la Tari (la tassa sui rifiuti) costa di più. È quanto emerge da uno studio svolto dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil, diretto dal segretario confederale Santo Biondo in merito al carico fiscale della Tari sui contribuenti italiani dal 2020 ad oggi. Pur piazzandosi al nono posto, a Napoli il costo medio della Tari è di 499 euro ben lontano dai 650 euro di Pisa che apre la classifica seguita da Brindisi e Pistoia. Nessuna delle cinque città capoluogo della Campania è nella lista dove si paga di meno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Benevento Tari
Costo della vita, Rimini tra le dieci città più care in Italia: rincari fino a 440 euro per famiglia
Rimini si conferma tra le dieci città più costose d’Italia, con aumenti significativi nel costo della vita.
La Tari cresce del 6,6%: la città dei Templi tra le più care della Sicilia
Ultime notizie su Benevento Tari
Argomenti discussi: TARI 2026: aggiornate le linee guida per l'applicazione dei fabbisogni standard; Bonus sociale 2026: sale la soglia ISEE per le bollette di luce, gas e TARI; Bonus Bollette 2026: cos’è, a chi spetta e come ottenerlo; Battipaglia. Raccolta differenziata del 2025 al di sotto dei parametri di legge.
La Uil: Genova è la città metropolitana con la Tari più cara d’Italia nel 2025Secondo un’indagine, è tra le 5 città con l’imposta più cara: 518 euro a famiglia. La Spezia, invece è tra le 10 con i costi più bassi ... ilsecoloxix.it
Uil, Napoli tra le dieci città italiane con la Tari più alta nel 2025La città di Napoli è tra i primi dieci capoluoghi di provincia dove la Tari (la tassa sui rifiuti) costa di più. (ANSA) ... ansa.it
Lillo Firetto. . Dopo 5 anni e tre mesi si è abbassata la percentuale di raccolta differenziata dal 73% al 64 % cosa ancora più penalizzante è enormemente peggiorata la qualità del differenziato. È aumentato il costo del servizio . È aumentata la Tari. Cioè il cost - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.