La tassa sui rifiuti a Benevento per il 2025 è leggermente aumentata rispetto allo scorso anno. Il costo medio si mantiene tra i più alti in regione, confermando il trend di spese più elevate rispetto ad altre città italiane. Napoli, invece, si piazza tra i primi dieci capoluoghi con le tariffe più alte, dimostrando come la questione dei rifiuti continui a pesare sulle tasche dei cittadini del Sud.

Tempo di lettura: < 1 minuto La città di Napoli è tra i primi dieci capoluoghi di provincia dove la Tari (la tassa sui rifiuti) costa di più. È quanto emerge da uno studio svolto dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil, diretto dal segretario confederale Santo Biondo in merito al carico fiscale della Tari sui contribuenti italiani dal 2020 ad oggi. Pur piazzandosi al nono posto, a Napoli il costo medio della Tari è di 499 euro ben lontano dai 650 euro di Pisa che apre la classifica seguita da Brindisi e Pistoia. Nessuna delle cinque città capoluogo della Campania è nella lista dove si paga di meno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tari 2025, costo medio a Benevento in leggera salita: Campania tra le più care d’Italia

Approfondimenti su Benevento Tari

Rimini si conferma tra le dieci città più costose d’Italia, con aumenti significativi nel costo della vita.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Benevento Tari

Argomenti discussi: TARI 2026: aggiornate le linee guida per l'applicazione dei fabbisogni standard; Bonus sociale 2026: sale la soglia ISEE per le bollette di luce, gas e TARI; Bonus Bollette 2026: cos’è, a chi spetta e come ottenerlo; Battipaglia. Raccolta differenziata del 2025 al di sotto dei parametri di legge.

La Uil: Genova è la città metropolitana con la Tari più cara d’Italia nel 2025Secondo un’indagine, è tra le 5 città con l’imposta più cara: 518 euro a famiglia. La Spezia, invece è tra le 10 con i costi più bassi ... ilsecoloxix.it

Uil, Napoli tra le dieci città italiane con la Tari più alta nel 2025La città di Napoli è tra i primi dieci capoluoghi di provincia dove la Tari (la tassa sui rifiuti) costa di più. (ANSA) ... ansa.it

Lillo Firetto. . Dopo 5 anni e tre mesi si è abbassata la percentuale di raccolta differenziata dal 73% al 64 % cosa ancora più penalizzante è enormemente peggiorata la qualità del differenziato. È aumentato il costo del servizio . È aumentata la Tari. Cioè il cost - facebook.com facebook