Esplosione in Svizzera con diversi morti attiva la Farnesina L' ambasciatore italiano sul posto

La Farnesina sta monitorando la situazione a Crans-Montana, Svizzera, dopo un’esplosione che ha causato diverse vittime. L’ambasciatore italiano è sul posto per verificare eventuali coinvolgimenti di cittadini italiani e collaborare con le autorità locali. Il ministero degli Esteri e il consolato di Ginevra seguono attentamente gli sviluppi e forniscono supporto alle persone interessate.

Il ministero degli Esteri e il locale consolato d’'Italia a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana per verificare l’eventuale coinvolgimento di connazionali nelle esplosioni e nel grave incendio in un locale della località sciistica svizzera. Lo riferisce la Farnesina su X, sottolineando che verifiche sono in corso, in raccordo con le autorità locali. Il ministro Antonio Tajani è stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Esplosione in Svizzera con diversi morti, attiva la Farnesina. L'ambasciatore italiano sul posto Leggi anche: Esplosione in Svizzera con diversi morti, attivi la Farnesina e il consolato d'Italia a Ginevra. Ambasciatore italiano sul posto Leggi anche: Esplosione in Svizzera con diversi morti, attivi la Farnesina e il consolato d'Italia a Ginevra Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans-Montana; Svizzera, esplosione in un bar nella stazione sciistica di lusso Crans-Montana. Almeno 10 morti e 10 feriti; Svizzera, esplosione in una stazione sciistica: almeno 10 morti e 10 feriti; Esplosione in un bar della stazione sciistica svizzera di Crans-Montana: diversi morti e feriti. Esplosione in una stazione sciistica in svizzera, diversi morti e feriti. Devastato un bar di un resort - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- affaritaliani.it

Svizzera, esplosione a Crans-Montana in un bar della stazione sciistica durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Esplosione nel bar di una stazione sciistica svizzera durante la festa di Capodanno, almeno 10 morti - Sky News: 'la polizia non tratta l'incidente come attentato terroristico'. ansa.it

la Repubblica. . È pesantissimo il bilancio dell’esplosione che nella notte ha devastato un bar della località sciistica di lusso di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo la polizia sarebbero almeno 40 i morti e un centinaio i feriti. "In questo momento prendiamo in - facebook.com facebook

#Svizzera: un elicottero della Protezione Civile Valle d'Aosta con tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e medico è operativo dalle prime luci dell'alba a #CransMontana, dopo l’esplosione in un locale sulle piste. Attivato su richiesta delle autorità svizzere. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.