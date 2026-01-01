Esplosione in Svizzera con diversi morti attiva la Farnesina L' ambasciatore italiano sul posto

La Farnesina sta monitorando la situazione a Crans-Montana, Svizzera, dopo un’esplosione che ha causato diverse vittime. L’ambasciatore italiano è sul posto per verificare eventuali coinvolgimenti di cittadini italiani e collaborare con le autorità locali. Il ministero degli Esteri e il consolato di Ginevra seguono attentamente gli sviluppi e forniscono supporto alle persone interessate.

Il ministero degli Esteri e il locale consolato d’'Italia a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana per verificare l’eventuale coinvolgimento di connazionali nelle esplosioni e nel grave incendio in un locale della località sciistica svizzera. Lo riferisce la Farnesina su X, sottolineando che verifiche sono in corso, in raccordo con le autorità locali. Il ministro Antonio Tajani è stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

