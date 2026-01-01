Esplosione in Svizzera con diversi morti attivi la Farnesina e il consolato d' Italia a Ginevra Ambasciatore italiano sul posto

Un’esplosione si è verificata a Crans-Montana, in Svizzera, causando diversi decessi. La Farnesina e il consolato italiano a Ginevra stanno monitorando la situazione, con l’ambasciatore italiano presente sul luogo dell’incidente. Il ministero degli Esteri italiano segue attentamente gli sviluppi e verifica eventuali coinvolgimenti di cittadini italiani nell’accaduto.

Il ministero degli Esteri e il locale consolato d''Italia a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana per verificare l'eventuale coinvolgimento di connazionali nelle esplosioni e nel grave incendio in un locale della località sciistica svizzera. Lo riferisce la Farnesina su X, sottolineando che verifiche sono in corso, in raccordo con le autorità locali. Il ministro Antonio Tajani è stato.

