Esplosione in Svizzera con diversi morti attivi la Farnesina e il consolato d' Italia a Ginevra Ambasciatore italiano sul posto

Da feedpress.me 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’esplosione si è verificata a Crans-Montana, in Svizzera, causando diversi decessi. La Farnesina e il consolato italiano a Ginevra stanno monitorando la situazione, con l’ambasciatore italiano presente sul luogo dell’incidente. Il ministero degli Esteri italiano segue attentamente gli sviluppi e verifica eventuali coinvolgimenti di cittadini italiani nell’accaduto.

Il ministero degli Esteri e il locale consolato d’'Italia a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana per verificare l’eventuale coinvolgimento di connazionali nelle esplosioni e nel grave incendio in un locale della località sciistica svizzera. Lo riferisce la Farnesina su X, sottolineando che verifiche sono in corso, in raccordo con le autorità locali. Il ministro Antonio Tajani è stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

esplosione in svizzera con diversi morti attivi la farnesina e il consolato d italia a ginevra ambasciatore italiano sul posto

© Feedpress.me - Esplosione in Svizzera con diversi morti, attivi la Farnesina e il consolato d'Italia a Ginevra. Ambasciatore italiano sul posto

Leggi anche: Esplosione in Svizzera con diversi morti, attivi la Farnesina e il consolato d'Italia a Ginevra

Leggi anche: Esplosione in una stazione sciistica in Svizzera, diversi morti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans-Montana; Svizzera, esplosione in un bar nella stazione sciistica di lusso Crans-Montana. Almeno 10 morti e 10 feriti; Esplosione in un bar della stazione sciistica svizzera di Crans-Montana: diversi morti e feriti; Svizzera, esplosione in una stazione sciistica: diversi morti e feriti.

esplosione svizzera diversi mortiEsplosione in una stazione sciistica in svizzera, diversi morti e feriti. Devastato un bar di un resort - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- affaritaliani.it

esplosione svizzera diversi mortiSvizzera, esplosione a Crans-Montana in un bar della stazione sciistica durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

esplosione svizzera diversi mortiEsplosione nel bar di una stazione sciistica svizzera durante la festa di Capodanno, almeno 10 morti - Sky News: 'la polizia non tratta l'incidente come attentato terroristico'. ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.