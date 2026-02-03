Incidenti | scontro tra auto nell' aretino tre feriti trasportati in ospedale

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, un incidente si è verificato a Terranuova Bracciolini, in via del Fiume. Tre persone sono rimaste ferite nello scontro tra auto e sono state portate in ospedale. I soccorritori sono intervenuti subito, ma le cause dello schianto sono ancora da chiarire.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Incidente stradale nelle prime ore della mattina di oggi, intorno alle 6.39, in via del Fiume a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Due autovetture sono rimaste coinvolte nello scontro, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 dell'Asl Toscana Sud Est, con l'auto infermieristica del Valdarno, le ambulanze Blsd della Misericordia di Terranuova Bracciolini, di San Giovanni Valdarno e di Figline Valdarno. Presenti anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidenti: scontro tra auto nell'aretino, tre feriti trasportati in ospedale Approfondimenti su Arezzo Incidente Scontro tra auto e scooter nell’Aretino, feriti due ragazzi di 17 anni: soccorsi e trasportati in ospedale Questa mattina nell’Aretino si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter. Incidenti: scontro nell'aretino con due feriti, uno grave trasportato a Siena Nella serata di lunedì 22 dicembre si è verificato un incidente lungo il raccordo autostradale Perugia-A1, nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Arezzo Incidente Argomenti discussi: Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 7 feriti. Tra loro anche un bambino; Scontro tra auto sulla Cervese: code e disagi alla circolazione; Ancora uno scontro tra auto e motorino, un giovanissimo ferito; Incidente a Piossasco: scontro tra auto e bus all'incrocio, conducente e quattro ragazzi in ospedale. Incidenti: scontro tra auto nell'aretino, tre feriti trasportati in ospedaleArezzo, 3 febbraio 2026 – Incidente stradale nelle prime ore della mattina di oggi, intorno alle 6.39, in via del Fiume a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Due autovetture sono rimaste ... lanazione.it Scontro tra tre auto sulla provinciale a Daverio, traffico in tiltL'incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino lungo la SP17. Una delle vetture è finita contro un muretto a lato della carreggiata: non si registrano feriti ... varesenews.it MALTEMPO E INCIDENTI STRADALI. SCONTRO TRA AUTO E MOTO: UN DICIOTTENNE MUORE SULL'A1 - Allerta meteo di colore giallo per temporali fino alle 20. Disagi sulla statale Amalfitana per uno smottamento nel Comune di Maiori - facebook.com facebook

