Valganna schianto fra tre auto sotto la pioggia battente | sei persone coinvolte ferita una bambina di 5 anni

A Valganna, una collisione tra tre auto si è verificata a causa della pioggia intensa, rendendo la strada molto scivolosa. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, coinvolgendo sei persone, tra cui una bambina di cinque anni. La pioggia ha complicato il controllo dei veicoli e ha provocato il sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato in ospedale la bambina e altri coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa per i lavori di messa in sicurezza.

Valganna (Varese), 19 febbraio 2026 – Uno schianto fra tre veicoli sull'asfalto reso scivoloso dalla pioggia nelle prime ore del mattino, e sei persone coinvolte fra cui una bambina di 5 anni. È l'epilogo dell'incidente avvenuto questa mattina sulla statale 233 nel Comune di Valganna. Dei sei passeggeri rimasti contusi, due quelli in condizioni più critiche e portati in codice giallo in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese. Le conseguenze sul traffico . " Gli operatori sono giunti sul posto con un'autopompa e hanno messo in sicurezza i veicoli collaborando con il personale sanitario al soccorso delle persone ferite", hanno fatto sapere dal comando.