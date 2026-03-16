Incidente sulla Rivoltana morti la nonna Adele Villa e il papà Fabio Saladdino | ferite moglie e figlie

Un incidente stradale avvenuto sulla Rivoltana a Caravaggio, in provincia di Bergamo, ha causato due decessi: Adele Villa, nonna, e Fabio Saladdino, suo genero. La loro auto si è scontrata con un altro veicolo, provocando la morte dei due e il ferimento della moglie e delle figlie delle vittime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non sono riusciti a salvarli.

Si chiamavano Fabio Saladdino e Adele Villa ed erano genero e suocera: sono morti in un incidente stradale a Caravaggio (Bergamo). Con loro c'erano la moglie e le due figlie piccole di Saladdino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Schianto frontale sulla Rivoltana. Padre e nonna morti, bambine ferite

Leggi anche: Chi erano il papà e la nonna morti nell'auto sbalzata nel canale: ferite anche le figlie piccole

Una raccolta di contenuti su Adele Villa

Temi più discussi: Incidente a Caravaggio, un’auto finisce nel canale: due morti e otto feriti; Incidente Caravaggio: chi erano Fabio Saladdino e Adele Villa, morti nel frontale. Ferite la moglie e le figlie piccole; Nello schianto di Caravaggio sono morti papà e nonna di Cernusco sul Naviglio - Foto e video; Schianto sulla Rivoltana. Il sorpasso e il frontale. Distrutta una famiglia.

Incidente a Caravaggio, chi erano Fabio Saladdino e Adele Villa: il papà e la nonna morti nel maxi schiantoL'incidente domenica pomeriggio sulla Rivoltana, all'origine della maxi carambola forse un sorpasso azzardato. A perdere la vita sono stati un uomo di 38 anni e la suocera di 73, di Cernusco sul Navig ... milanotoday.it

Incidente Caravaggio: chi erano Fabio Saladdino e Adele Villa, morti nel frontale. Ferite la moglie e le figlie piccoleLa famigli era di Cernusco sul Naviglio. L'uomo, 38 anni, aveva lavorato anche in Bergamasca come gestore di negozi per note catene ... bergamo.corriere.it

Reggio Emilia Località S.Maurizio "Villa Adele" Villa di impianto neoclassico, fu dei Conti Malaguzzi, poi dei Monzani, dei Manvilli e dal 1946 della famiglia Magnanini. Presenta un elegante prospetto a capanna con parte centrale sopraelevata e conclusa da u - facebook.com facebook