Incidente sulla Rivoltana morti la nonna Adele Villa e il papà Fabio Saladdino | ferite moglie e figlie

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale avvenuto sulla Rivoltana a Caravaggio, in provincia di Bergamo, ha causato due decessi: Adele Villa, nonna, e Fabio Saladdino, suo genero. La loro auto si è scontrata con un altro veicolo, provocando la morte dei due e il ferimento della moglie e delle figlie delle vittime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non sono riusciti a salvarli.

Si chiamavano Fabio Saladdino e Adele Villa ed erano genero e suocera: sono morti in un incidente stradale a Caravaggio (Bergamo). Con loro c'erano la moglie e le due figlie piccole di Saladdino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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