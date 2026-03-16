Due persone sono morte e due bambine sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri alle 12,30 sulla Rivoltana a Caravaggio, vicino a un ristorante. Un frontale tra due veicoli ha causato il tragico schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per un padre e una nonna non c’è stato nulla da fare. Le bambine sono state trasportate in ospedale per le cure.

CARAVAGGIO (Bergamo) Due morti nello schianto sulla Rivoltana a Caravaggio. Sul rettilineo, all’altezza di un ristorante, tragico impatto ieri alle 12,30. Un frontale che ha finito per coinvolgere quattro vetture. Una delle auto, una Citroen C5, per la collisione è stata sbalzata in un fosso, dove si è ribaltata. Tra le lamiere, una famiglia di Cernusco sul Naviglio (Milano): papà, mamma, suocera e le due bimbe di 5 e 6 anni. A perdere la vita, il padre trentottenne e la nonna materna, 73 anni. Figlie e mamma sono state ricoverate in ospedale, ma non sono gravi. Complessivamente le persone coinvolte sono state nove. Per l’esatta ricostruzione potrebbero risultare preziose le immagini di videosorveglianza del ristorante, già visionate dagli agenti della Polizia stradale di Treviglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto frontale sulla Rivoltana. Padre e nonna morti, bambine ferite

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