Terribile incidente a Rivoli | uomo in bici investito da un camion è in condizioni critiche

Un terribile incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, all'incrocio tra corso IV Novembre e via Simioli a Rivoli. Un italiano di 57 anni, che viaggiava in bicicletta, è stato investito da un camion dell'azienda pubblica di igiene ambientale Cidiu. È andato in arresto cardiaco e le sue condizioni sono critiche. È stato soccorso dai sanitari del 118 Azienda Zero e trasportato in ambulanza al vicino ospedale cittadino. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto.

