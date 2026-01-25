Incidente a Galliate auto contro bici in via Trieste | grave il ciclista
Nella serata di oggi, domenica 25 gennaio, si è verificato un incidente a Galliate, in via Trieste, coinvolgendo un'auto e una bicicletta. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Il ciclista rimasto coinvolto è in condizioni gravi. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.
Grave incidente stradale nella serata di oggi, domenica 25 gennaio, a Galliate.É successo in via Trieste, dove per cause ancora da accertare un'auto e una bicicletta si sono scontrate. Nello schianto, il ciclista, un uomo sulla sessantina, è stato sbalzato per diversi metri.Sul posto sono.🔗 Leggi su Novaratoday.it
