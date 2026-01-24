Arezzo ciclista si scontra con un’auto in viale Amendola | è grave

Un incidente si è verificato ieri sera in viale Amendola, ad Arezzo, coinvolgendo un ciclista di 34 anni e un'auto. Le condizioni del ciclista sono risultate gravi e attualmente si trova ricoverato in ospedale. L’incidente è oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – È ricoverato in gravi condizioni il ciclista di 34 anni rimasto coinvolto ieri sera in un violento scontro con un’auto in via Amendola, ad Arezzo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 21.50, quando al 118 dell’Asl Toscana Sud Est è arrivata la richiesta di intervento. Sul posto si sono subito attivati i soccorritori della Misericordia di Subbiano e l’automedica di Arezzo, mentre la Polizia municipale ha gestito la viabilità e avviato i rilievi. Le condizioni del ciclista sono apparse immediatamente molto serie: l’uomo è stato trasferito in codice 3 al Pronto soccorso dell’ ospedale Le Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

