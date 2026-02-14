Incidente in A1 scontro tra un mezzo pesante e un’auto Autostrada chiusa in entrambe le direzioni

Un incidente tra un camion e un’auto sulla A1 ha causato la chiusura totale dell’autostrada tra Firenze Sud e Incisa. La collisione è avvenuta ieri pomeriggio, poco dopo le 16, e ha fatto fermare il traffico in entrambe le direzioni. Le autorità hanno già inviato i soccorritori sul posto per gestire la situazione.

Firenze, 14 febbraio 2026 – Un incidente in A1, avvenuto nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa, ha creato diversi disagi alla circolazione. A causa dello scontro tra un mezzo pesante e una vettura, avvenuto in direzione Bologna, l'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Lo scontro è avvenuto all'altezza del km 308. Disagi alla circolazione. L'incidente ha provocato lo spostamento di alcuni new jersey centrali sulla carreggiata opposta verso Roma. Per questo motivo, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni, con lunghe code sia in direzione Bologna che in direzione Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in A1, scontro tra un mezzo pesante e un'auto. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni