Incidente oggi in A14 a Bologna auto finisce sotto un camion | morto il conducente Code in autostrada

Oggi sull’autostrada A14 a Bologna si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e un camion, provocando la morte del conducente di 51 anni. L’incidente ha causato code e rallentamenti nel traffico in entrambe le direzioni. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le cause dello scontro.

Bologna, 10 gennaio 2025 – Tragedia sull'autostrada A14 Bologna-Taranto dove questo pomeriggio un'Audi ha tamponato un camion e si è infilata sotto il rimorchio: il conducente dell'auto, un uomo di 51 anni bolognese, è morto. L'incidente mortale è avvenuto al km 21, tra il bivio con l' A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona. Sul tratto interessato si registrano 6 km di coda con tendenza all'aumento, il traffico scorre su una corsia di sorpasso. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova e percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Castel San Pietro.

