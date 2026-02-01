67enne ferita in incidente con parapendio sul Cornizzolo durante il decollo soccorsa dai vigili del fuoco

Una donna di 67 anni di Molteno è rimasta gravemente ferita durante un tentativo di decollo con il parapendio sul monte Cornizzolo, in provincia di Lecco. La donna è stata soccorsa immediatamente dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, e trasportata in ospedale. L’incidente si è verificato ieri mattina, poco dopo aver iniziato il volo. Le cause sono ancora da chiarire, ma l’intervento dei soccorritori è stato rapido e decisivo.

Una donna di 67 anni, residente a Molteno, è stata ferita in modo grave durante un tentativo di decollo con il parapendio sul monte Cornizzolo, in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 31 gennaio 2026, quando la donna, intenta a iniziare la salita con la vela gonfiata, ha perso l'equilibrio durante la rincorsa lungo il pendio. Non è riuscita a mantenere il controllo del velivolo e ha perso l'equilibrio, cadendo a terra da una bassa quota. Il malore si è concretizzato in una frattura della caviglia sinistra, di tipo tibio-tarsico, accompagnata da altre lesioni riportate durante il ruzzolone.

