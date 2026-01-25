Incidente stradale mortale | disastro in autostrada Soccorsi sul posto

Un incidente stradale mortale si è verificato in autostrada a causa di una pioggia improvvisa che ha reso il fondo scivoloso e pericoloso. Le condizioni meteorologiche hanno contribuito alla perdita di controllo di alcuni veicoli, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi sul posto. La situazione richiama l’importanza di guidare con prudenza in condizioni climatiche avverse, per prevenire tragedie e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La pioggia improvvisa, il fondo stradale che cambia in pochi minuti, la sensazione di trovarsi all’improvviso su una lastra di ghiaccio. È così che uno dei tanti camionisti coinvolti ha descritto quanto accaduto durante una notte trasformata in incubo, parlando ieri mattina a una radio tedesca. “Ha iniziato a piovere e due o tre minuti dopo tutto era diventato scivoloso. Poi camion e auto hanno iniziato a slittare come sul ghiaccio. Non si poteva frenare. Il rimorchio ha spinto la motrice lateralmente e la situazione si è fatta davvero pericolosa. Ho dovuto fermarmi”. Una testimonianza che restituisce tutta la drammaticità di una sequenza di eventi rapidissimi e incontrollabili.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

