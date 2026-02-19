L'arresto dell'ex principe Andrea per il caso Epstein il fratello di Re Carlo rilasciato ma resta indagato

L’ex principe Andrea è stato arrestato questa mattina a causa delle accuse di abuso d’ufficio legate a un caso di traffico di minori. La polizia lo ha portato via dalla sua residenza a Windsor, dove si trovava sotto osservazione. Dopo alcune ore, è stato rilasciato, ma le indagini continuano e il suo nome resta sul registro degli indagati. La notizia ha scosso l’ambiente reale e alimenta le polemiche sulla trasparenza della famiglia Windsor. La procura ha confermato che l’indagine prosegue senza esclusioni di colpi.

È stato rilasciato ma resta indagato l'ex principe britannico Andrew Mountbatten Windsor. Il fratello di Re Carlo è stato arrestato questa mattina con l'accusa di abuso d'ufficio nell'esercizio di funzioni pubbliche. L'ex principe Andrea è citato negli Epstein Files.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Caso Epstein, arrestato e poi rilasciato l’ex principe Andrea. Indagato per aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo L’ex principe Andrea rilasciato dalla polizia britannica. Resta indagato per aver condiviso informazioni riservate con EpsteinL’ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo essere stato fermato giovedì mattina a Sandringham, in seguito a un interrogatorio di 12 ore. ÚLTIMA HORA: El HERMANO de Carlos III ARRESTADO : COMUNICADO URGENTE de William y Kate Middleton Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Venezuela, il giallo dell'ex ministro Alex Saab: arrestato a Caracas, scaricato dal regime e ora nel mirino degli Usa; Ucraina, arrestato l’ex ministro Galushchenko. Mosca: Segnale della corruzione endemica a Kiev.; Ucraina, arrestato l’ex ministro dell’Energia nell’inchiesta per corruzione; L’ex ministro dell’energia ucraino arrestato mentre cercava di lasciare il paese. Arresto ex principe Andrea. Re Carlo: «La giustizia deve fare il suo corso». Kate e William: «Sosteniamo il re»I l comunicato di re Carlo è stato diffuso da Buckingham Palace in mattinata, subito dopo l’arresto del fratello Andrea: «Ho appreso con profonda preoccupazione le notizie su Andrea Mountbatten-Windso ... iodonna.it I legami con Epstein hanno distrutto la reputazione dell’ex principe AndreaL'arresto è lo sviluppo più clamoroso di uno scandalo iniziato nel 2019 e che aveva portato a un suo allontanamento dalla famiglia reale ... ilpost.it La Corona sotto assedio: Carlo scarica Andrea e si affida ai giudici. “La giustizia farà il suo corso” L’arresto del principe Andrea non è solo l’ennesima scossa nella lunga coda tossica del caso Epstein. È il momento in cui la monarchia britannica si ritrova nuda facebook La notizia dell'arresto dell'ex principe #Andrea Mountbatten-Windsor con l'accusa di avere passato documenti riservati al finanziere pedofilo Jeffrey #Epstein quando era inviato al Commercio per il Regno Unito, viene giudicata duramente da alcuni passanti a x.com