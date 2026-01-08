Piombino incendio in un palazzo | 60 evacuati e otto intossicati scattano i maxi soccorsi

Giovedì 8 gennaio a Piombino si è verificato un incendio in un edificio residenziale, che ha reso necessario l’evacuazione di 60 persone. Otto persone sono state soccorse a causa di intossicazioni da fumo. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e prestare assistenza ai coinvolti. L’incidente ha richiesto un intervento rapido da parte delle squadre di emergenza.

Piombino (Livorno), 8 gennaio 2026 – Paura a Piombino per l’incendio che ha interessato un palazzo nel primo pomeriggio di giovedì 8 gennaio. Sono ottanta le persone evacuate, mentre si contano otto intossicati. Maxi intervento di 118 e vigili del fuoco, con la strada invasa dai mezzi di soccorso. L’incendio sarebbe partito dal piano terra. Il fumo è poi salito. Degli otto intossicati, due sono stati portati in ospedale a Piombino. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piombino, incendio in un palazzo: 60 evacuati e otto intossicati, scattano i maxi soccorsi Leggi anche: Incendio in via Fermi, otto intossicati: si indaga sulle cause Leggi anche: Incendio in un palazzo, sei intossicati in ospedale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. A fuoco un palazzo: otto intossicati, anche una bimba di 2 anni - Un incendio è divampato in un palazzo del centro di Venturina: otto persone sono state sgomberate e trasportate in ospedale con sintomi di intossicazione da fumo. lanazione.it Francia, incendio in un palazzo: 5 morti - Cinque persone hanno perso la vita in un terribile incendio in Francia, nella cittadina di Neuves- tgcom24.mediaset.it ULTIM'ORA - Paura a Piombino per un incendio in un condominio: otto intossicati. Persone si rifugiano sui terrazzi (In aggiornamento) - facebook.com facebook

