Giocattolo sospeso | oltre 3mila regali donati ai bimbi meno fortunati

Città del Sole, con negozi anche a Bergamo, ha concluso con successo la sua seconda partecipazione a Giocattolo Sospeso, l’iniziativa di Assogiocattoli che permette di donare giocattoli ai bambini meno fortunati. In un mese e mezzo, 57 punti vendita hanno raccolto oltre 3.000 doni, contribuendo a portare un sorriso e un gesto di solidarietà alle famiglie in difficoltà.

Un mese e mezzo, 57 negozi, oltre 3.000 giocattoli donati. Sono questi i numeri con cui Città del sole – un negozio è anche in via XX Settembre a Bergamo – chiude con successo la sua seconda partecipazione a Giocattolo Sospeso, l’iniziativa di Assogiocattoli che trasforma un acquisto in un atto di solidarietà concreta. Rispetto al 2024, la crescita è stata notevole: il numero di giocattoli distribuiti in tutta Italia è infatti raddoppiato, passando da circa 1.500 a oltre 3.000. La celebre formula del “caffè sospeso” di Napoli ha trovato una nuova e gioiosa interpretazione nel periodo più magico dell’anno per i bambini.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Oltre 1.500 regali ai bambini meno fortunati con l'iniziativa "Grazie Babbo Natale" Leggi anche: Oltre 1.500 regali ai bambini meno fortunati con l'iniziativa "Grazie Babbo Natale" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giocattolo sospeso, da Città del Sole oltre 3mila giochi donatiMilano, 22 gen. (askanews) – Un mese e mezzo, 57 negozi, oltre 3.000 giocattoli donati. Sono questi i numeri con cui Città del sole chiude la sua seconda partecipazione a Giocattolo Sospeso, l’iniziat ... askanews.it La quinta edizione di Giocattolo Sospeso chiude con oltre 54mila donazioniSi chiude con numeri significativi la quinta edizione di Giocattolo Sospeso, l’iniziativa benefica promossa da Assogiocattoli ... voto10.it Giocattolo Sospeso 2025, chiusa la quinta edizione con oltre 54mila donazioni - facebook.com facebook

