In una Hollywood sempre più pavida e timorosa degli strali di Trump l' attore spagnolo è stato l' unico a schierarsi apertamente

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, mentre il pubblico si dedicava a sorrisi e ringraziamenti formali, l’attore spagnolo ha deciso di esprimere pubblicamente la propria posizione, distinguendosi come l’unico a schierarsi apertamente in modo diretto. La sua scelta ha attirato l’attenzione, creando un contrasto con l’atmosfera più convenzionale dell’evento.

M entre il cerimoniale degli Oscar 2026 scivolava via tra sorrisi e ringraziamenti misurati, Javier Bardem ha scelto di essere la voce fuori dal coro. Salito sul palco per presentare il miglior lungometraggio internazionale, l’attore spagnolo ha ignorato il copione per lanciare l’unico, vero messaggio politico della serata: «No alla guerra, Palestina libera». Poche parole, dirette, che hanno rotto il silenzio di un’industria che quest’anno è apparsa particolarmente cauta nel commentare l’attualità internazionale. Oscar 2026: i look delle star sul tappeto rosso. guarda le foto Javier Bardem, il “No alla guerra” agli Oscar 2026. Non si è trattato di un’uscita estemporanea, ma di un gesto premeditato. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In una Hollywood sempre più pavida e timorosa degli strali di Trump, l'attore spagnolo è stato l'unico a schierarsi apertamente Articoli correlati L’arcivescovo pacifista: "Il Papa osi di più, condanni apertamente i raid degli Stati Uniti"Più che la voce del Papa è quella della Santa Sede a levarsi netta contro la torsione bellicistica degli Usa. Fast & Furious diventa una montagna russa: Universal svela Hollywood Drift, l’attrazione più estrema di sempreUniversal Studios Hollywood ha svelato una prima anteprima video di Fast & Furious: Hollywood Drift, una nuova attrazione destinata a diventare una...