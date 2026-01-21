Universal Studios Hollywood presenta Hollywood Drift, un'attrazione ispirata a Fast & Furious. Questa nuova esperienza promette emozioni intense e un’immersione totale nel mondo del celebre franchise. Con un design innovativo e tecnologie all’avanguardia, Hollywood Drift si propone come una delle attrazioni più memorabili del parco, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di vivere l’adrenalina di Fast & Furious in modo immersivo e sicuro.

Universal Studios Hollywood ha svelato una prima anteprima video di Fast & Furious: Hollywood Drift, una nuova attrazione destinata a diventare una delle più iconiche del parco. Si tratta della prima montagna russa all’aperto ad alta velocità della destinazione californiana, con apertura prevista nel corso del 2026. L’annuncio conferma la volontà di Universal di investire su esperienze sempre più immersive, legate ai suoi franchise cinematografici più amati e redditizi. Come riportato da People infatti, l’attrazione trae ispirazione diretta dalla saga di Fast & Furious, un fenomeno globale che in oltre vent’anni di storia ha superato i 7 miliardi di dollari di incassi al botteghino. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Fast & Furious diventa una montagna russa: Universal svela Hollywood Drift, l’attrazione più estrema di sempre

